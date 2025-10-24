بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

أعلنت الفنانة منة شلبي عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت منة أن لا ترد على تلك الأخبار المتداولة.

ويبدو أن منة شلبي لم تجد مفرًا من مواجهة الأخبار المنتشرة حول زواجها، خاصة بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة زواج منسوبة لها وللمنتج الشهير، لذلك أعلنت منة بشكل رسمي زواجها لبعض وسائل الإعلام، خاصة أنها تتواجد بمهرجان الجونة وسط العديد من مراسلي القنوات الفضائية والصحفيين.

عقد الزواج المتداول

من جانب آخر أكدت الفنانة منة شلبي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن فيلمي "الساحر" و"بحب السيما" شكلا نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث تناول كلا العملين تابوهات اجتماعية مهمة.

وقالت شلبي: "الساحر كان يناقش قضايا المراهقات، بينما بحب السيما تناول تحديات المسيحيين في موضوع الزواج وصعوبة الطلاق".

وأضافت أن هذه الأعمال أتاحت لها مساحة للفكر والتمثيل الجاد، ما ساعدها على تثبيت حضورها على الساحة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.