محافظات

امتحان بلا تعقيد، ارتياح طلاب إعدادية الشرقية بعد اختبار الدراسات الاجتماعية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، عقب انتهاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخالية من التعقيد، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية تكشف حقيقة تأخر توزيع أسئلة الدراسات الاجتماعية

ورقة الامتحان تضمنت أسئلة مباشرة من المنهج المقرر

وأشار عدد من الطلاب إلى أن ورقة الامتحان تضمنت أسئلة مباشرة من المنهج المقرر، ولم تتضمن نقاطًا غامضة، كما كان الوقت المخصص للإجابة مناسبًا، ما ساعدهم على مراجعة إجاباتهم قبل تسليم الأوراق.

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، امتحانات اليوم قبل الأخير للمواد المضافة للمجموع بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث أدى نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.

تُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدًا الخميس

ومن المقرر أن تُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدًا الخميس، بأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وفقًا للجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

