تعليم الشرقية: لا تأخير في أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية يسير اليوم الأحد بشكل منتظم، دون حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، مشددًا على عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية

وأضاف أن طلاب الشهادة الاعدادية توافدوا مبكرا على لجان الامتحانات لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في التوقيت المحدد، مع المتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال غرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية.

147 ألف طالب بالشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط

يؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات اليوم الثاني للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يؤدون امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وتستغرق مدة الامتحان ساعتين ونصف.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

