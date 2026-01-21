الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة العاصمة الإدارية تتعاونان لتعزيز تنمية رأس المال البشري

18 حجم الخط

وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية تعاون لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

تهدف الاتفاقية إلى توطيد الروابط المؤسسية وتوسيع نطاق الفرص الأكاديمية والمهنية من خلال مركز التطوير المهني التابع لكلية التعليم المستمر بالجامعة في العاصمة الجديدة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر، ولفيف من قيادات الجامعة وشركة العاصمة الإدارية.

وصرّح الدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر خلال مراسم التوقيع بأن افتتاح مركز التطوير المهني التابع للكلية في العاصمة الجديدة يمثل علامة فارقة في التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتعزيز التعلم مدى الحياة والتعليم الممتد. "نهدف من خلال هذا المركز إلى دعم التطوير المهني المستمر للموظفين الحكوميين والمهنيين، مع توسيع نطاق تأثير الجامعة خارج الحرم الجامعي لتقترب من المؤسسات التي تشكل مستقبل مصر."

وأضاف علام أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتوافق مع الأولويات الوطنية للحكومة لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات وخلق قطاع عام مستعد للمستقبل.

وتعليقًا على أهمية الاتفاقية، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي لا تتوافق فقط مع استراتيجيتنا لجعل العاصمة الجديدة منارة إقليمية للمعرفة، بل تمثل أيضًا تكاملًا حيويًا بين التنمية العمرانية والتميز الأكاديمي.

تلتزم الشركة بتقديم بنية تحتية متطورة تضاهي المعايير العالمية، مما يوفر الأساس اللازم للجامعة لدفع عجلة تنمية رأس المال البشري."

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتحقيق الاستفادة من موارد العاصمة الجديدة والخبرات الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يتيح تواجد مركز التطوير المهني التابع للجامعة بالعاصمة الجديدة تقديم الدعم المباشر وبناء قدرات الموظفين الحكوميين بالعاصمة، فضلًا عن خدمة المهنيين والأفراد الراغبين في صقل مهاراتهم في مجالات متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.