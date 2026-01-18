أولياء أمور يشتكون من تفتيش مهين لطالبات مدرسة بالزقازيق، وتعليم الشرقية تحقق

18 حجم الخط

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، اشتكى أولياء أمور طالبات بمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية من تعرض بناتهن لتفتيش وصفوه بالمهين على يد بعض المراقبين أثناء دخول لجان الامتحانات، مؤكدين أن تلك الممارسات تسببت في حالة من القلق والانزعاج النفسي بين الطالبات.

أسلوب التفتيش المتبع افتقر إلى الضوابط التربوية والإنسانية

وأوضح أولياء الأمور أن أسلوب التفتيش المتبع افتقر إلى الضوابط التربوية والإنسانية، وتجاوز ما تنص عليه التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشيرين إلى أن ما حدث لا يتماشى مع القيم التعليمية ولا يراعي خصوصية الطالبات وكرامتهن.



حالات بكاء وتوتر شديد

الشهادة الإعدادية، وأضافوا أن عددًا من الطالبات دخلن في حالات بكاء وتوتر شديد نتيجة هذه الإجراءات، ما انعكس سلبًا على حالتهن النفسية وقدرتهن على أداء الامتحانات بشكل طبيعي.

مطالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة

وناشد أولياء الأمور مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسئولين حال ثبوت المخالفات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية التي تضمن تحقيق الانضباط داخل اللجان دون الإساءة أو الإهانة.

رد تعليم الشرقية

وردًا على ذلك، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن المديرية تولي مسألة حماية كرامة الطالبات أهمية قصوى، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة فور تلقي الشكاوى، وأن أي تجاوزات في إجراءات التفتيش ستعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإدارية.

وأوضح المصدر أن المديرية تعمل دائمًا على تدريب المراقبين على الالتزام بالضوابط التربوية والإجراءات المنظمة لدخول اللجان، لضمان بيئة آمنة ومحترمة للطالبات أثناء أداء امتحاناتهن.

147 ألف طالب بالشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء

ويؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات اليوم الثاني للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يؤدون امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وتستغرق مدة الامتحان ساعتين ونصف.

استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء الهادئة والملائمة للطلاب

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وذلك ضمن امتحانات نصف العام المستمرة حتى الخميس 22 يناير الجاري، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء الهادئة والملائمة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.