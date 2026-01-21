دافوس 2026، السيسي يعرب عن تقديره لجهود ترامب والتزامه بوقف الحرب في غزة

18 حجم الخط

شارك الرئيس السيسي في جلسة الحوار الخاصة المخصصة لمصر ضمن فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.



وقال الرئيس السيسي: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس ترامب والتزامه بوقف الحرب في قطاع غزة.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.



