147 ألف طالب بالشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء

يؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات اليوم الثاني للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يؤدون امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وتستغرق مدة الامتحان ساعتين ونصف.

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء

استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء الهادئة والملائمة للطلاب

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وذلك ضمن امتحانات نصف العام المستمرة حتى الخميس 22 يناير الجاري، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء الهادئة والملائمة للطلاب.

منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية

ومن جانبه، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، من خلال تجهيز مقار اللجان، وتأمينها، وتوفير الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

