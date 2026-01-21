لشرح الأحاديث النبوية، أوقاف البحيرة تنظم مجالس علمية بـ٢٣ مسجدا

18 حجم الخط

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، فعاليات البرنامج الدعوي الذي أطلقته وزارة الأوقاف بعنوان "المجالس العلمية" حيث انعقدت المجالس في (٢٣) مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى إدارات المحافظة.

شرح علم الحديث الشريف

وخُصص المجلس لشرح علم الحديث الشريف، حيث تناول أئمة الأوقاف جملةً من الأحاديث النبوية بالشرح والبيان، مبرزين ما تضمنته من القيم الإيمانية والأخلاقية الرفيعة، ومؤكدين مكانة السنة النبوية كمصدرٍ أساسٍ للتشريع، وضرورة فهمها فهمًا وسطيًّا صحيحًا بعيدًا عن الغلو والتفريط.

٣٨٣ مجلسًا علميًّا

ويأتي هذا البرنامج ضمن المشروع الدعوي الكبير الذي أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، متضمنًا (٣٨٣) مجلسًا علميًّا، في إطار جهودها الحثيثة لنشر الفكر الوسطي، ومواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، وبناء الوعي الديني المستنير بين مختلف فئات المجتمع.

وتؤكد مديرية أوقاف البحيرة أن هذه المجالس تمثل نهضة علمية دعوية داخل مساجد المحافظة، تعيد للمسجد رسالته العلمية والتربوية، وتبرز دور الإمام العالم في غرس القيم، وبناء الشخصية الواعية التي تجمع بين العلم والإيمان والوطنية الصادقة.

مشاركة متميزة من جمهور السيدات

علي جانب آخر عقدت الواعظات المعتمدات بمديرية أوقاف البحيرة الدروس المنهجية في عدد من المساجد الكبرى بالبحيرة، وذلك بحضور ومشاركة متميزة من جمهور السيدات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وتحصين المجتمع من الأفكار المتشددة والمنحرفة على حد سواء، وقد تناولت الدروس موضوعات إيمانية وتربوية وأخلاقية تسهم في تعزيز القيم الدينية الصحيحة، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، مع الإجابة عن استفسارات الحاضرات في جو من التفاعل البنّاء والفهم العميق لمقاصد الشريعة السمحة.

