محافظات

امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية تكشف حقيقة تأخر توزيع أسئلة الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو
الشهادة الاعدادية 2026، أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم الخاصة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية عدم تلقي أي شكاوى خاصة بامتحان الدراسات الاجتماعية اليوم، ونفى ما تردد حول تأخر توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى حتى الآن دون أي معوقات.

تعليم الشرقية: إحباط محاولات غش وتصوير امتحان العربي.. ونسبة الحضور 99.4%

توافد طلاب الشهادة الإعدادية على لجان الامتحانات 

وتوافد طلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم الأربعاء على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية، لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة (المواد المضافة للمجموع) وسط حالة من التوتر والقلق على وجوههم، ومراجعة المادة في الدقائق الأخيرة قبل بدء الامتحان.

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، امتحانات اليوم قبل الأخير للمواد المضافة للمجموع بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

تُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدًا الخميس

ومن المقرر أن تُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدًا الخميس، بأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وفقًا للجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

