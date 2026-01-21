بيطري البحيرة تطلق حملة لتطعيم الكلاب الضالة بدمنهور

18 حجم الخط

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم مدير المديرية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بتنفيذ الاستيراتيجية الوطنية للسيطرة علي مرض السعار والتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وذلك بشن حملات لتطعيم الكلاب ضد السعار في أنحاء متفرقة داخل نطاق المحافظة .

وذلك في إطار تفعيل قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٣١ لسنة ٢٠٢٥، وبناء علي تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علاء الدين فاروق، وتحت رعاية محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، وتوجيهات الدكتور حامد الاقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية



استهداف شارع مدرسة التجارة بدمنهور



حيث قامت وحدة الحيوانات الأليفة بدمنهور تحت إشراف الدكتور محمد خليفة، بإجراء عملية التعقيم من خلال الدعم اللوجستيى لمحافظة البحيرة، واستمرار لجان التحصين بنطاق مدينة دمنهور حيث تم استهداف شارع مدرسة التجارة بدمنهور مع استمرار مشاركة أطباء الإرشاد بالحملات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بضرورة العمل على تأمين الشارع البحراوى وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة نتيجة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة.

الحد من تزايد أعداد الكلاب الضالة

حيث أعلنت محافظة البحيرة عن إطلاق "الخطة الشاملة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة"، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، وذلك ضمن المبادرة القومية تحت شعار "مصر خالية من السعار"، والتي تهدف إلى الحد من تزايد أعداد الكلاب الضالة والسيطرة على الظاهرة بشكل كامل.

وأكدت محافظة البحيرة أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة في جميع المراكز والمدن، سعيًا لتأمين المواطنين والقضاء على مسببات القلق في الشارع، داعية الجميع إلى المشاركة الإيجابية والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات خطرة للكلاب الضالة.

