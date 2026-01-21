18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم صلاح محسن لاعب المصري وصديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا ترتيب هدافي الدوري المصري قبل عودة منافسات الدوري المصري للدوران مرة أخري بعد فترة توقف طويلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل عودة المسابقة للدوران

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

1- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف.

2- ناصر ماهر، الزمالك، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف.

2- عدي الدباغ، الزمالك، 4 أهداف.

2- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 4 أهداف.

3- أدهم حامد، بتروجت، 3 أهداف.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف.

3- إبراهيم عبد الحكيم، حرس الحدود، 3 أهداف.

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف.

3- أحمد عاطف، زد، 3 أهداف.

3- محمود دياسطي، وادي دجلة، 3 أهداف.

3- فادي فريد، الاتحاد السكندري، 3 أهداف.

3- مصطفى زيكو، بيراميدز، 3 أهداف.

3- أحمد العجوز، إنبي، 3 أهداف.

3- أحمد حامد شوشة، غزل المحلة، 3 أهداف.

3- بابي بادجي، سموحة، 3 أهداف.

3- نيتس جراديشار، الأهلي، 3 أهداف.

3- فرانك بولي، وادي دجلة، 3 أهداف.

3- مروان حمدي، بيراميدز، 3 أهداف.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 3 أهداف.

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف.

3- شيكو بانزا، الزمالك، 3 أهداف.

3- شكري نجيب، المقاولون العرب، 3 أهداف.



ويلتقي اليوم الأربعاء سيراميكا والاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساءً، وسموحة وفاركو في تمام الساعة 8 مساءً.



مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري “ الإيجبشن ليج” إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخري كالتالي

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً

سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

