أحمد سليمان مستنكرا انضمام ناصر ماهر لـ بيراميدز: لا تعليق

انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل ناصر ماهر لاعب الأبيض إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ناصر ماهر أنضم إلى صفوف الزمالك في الفترة التي كان يتولى خلالها أحمد سليمان الإشراف على ملف الكرة بالنادي.

وفي أول رد فعل لأحمد سليمان على انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز، اكتفى بنشر مجموعة صور قديمة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تعود للحظة توقيع ناصر ماهر على عقود انضمامه إلى الزمالك، وكتب: لا تعليق، في إشارة تحمل دلالات واضحة على رفضه إتمام الصفقة.

فيما أكد مصدر داخل نادي الزمالك التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بيراميدز، يقضي بانتقال ناصر ماهر لاعب الأبيض إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ناصر ماهر

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على تعاقد بيراميدز مع ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف، بعد حسم جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة بين الطرفين.

وأضاف أن اللاعب ودع زملاءه في فريق الزمالك، تمهيدا للانتقال إلى فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة عقب الاتفاق بين الناديين.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

