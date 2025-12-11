الخميس 11 ديسمبر 2025
فياريال وكايرات ألماتي يودعان دوري أبطال أوروبا

فياريال
فياريال
دوري أبطال أوروبا، ودع فياريال الإسباني، وكايرات ألماتي الكازاخستاني بشكل حسابي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري الموسم الجاري.

وأصبح أمام فياريال عدم وجود أي فرصة في بلوغ الدور المقبل من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن بقي في المركز الـ35 بنقطة واحدة فقط. 

ويحتل فياريال الإسباني وكايرات ألماتي المركزين الـ35 والـ36 برصيد نقطة واحدة في دوري الأبطال  

وخسر فياريال على أرضه أمام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي 2-3 في الجولة السادسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

1- أرسنال 18 نقطة
2- بايرن ميونخ 15 نقطة
3- باريس سان جيرمان 13 نقطة
4- مانشستر سيتي 13 نقطة
5- أتالانتا 13 نقطة
6- إنتر 12 نقطة
7- ريال مدريد 12 نقطة
8- أتلتيكو مدريد 12 نقطة
9- ليفربول 12 نقطة
10- بوروسيا دورتموند 11 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 11 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط 
13- تشيلسي 10 نقاط 
14- سبورتنج لشبونة 10 نقاط 
15- برشلونة 10 نقاط 
16- مارسيليا 9 نقاط 
17- يوفنتوس 9 نقاط 
18- جلطة سراي 9 نقاط 
19- موناكو 9 نقاط 
20- باير ليفركوزن 9 نقاط 
21- آيندهوفن 8 نقاط 
22- كاراباج 7 نقاط 
23- نابولي 7 نقاط 
24- كوبنهاجن 7 نقاط 
25- بنفيكا 6 نقاط 
26- بافوس 6 نقاط 
27- يونيون سانت جيلواز 6 نقاط 
28- أتلتيك بيلباو 5 نقاط 
29- أولمبياكوس 5 نقاط 
30- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط 
31- كلوب بروج 4 نقاط 
32- بودو / جليمت 3 نقاط 
33- سلافيا براج 3 نقاط 
34- أياكس 3 نقاط 
35- فياريال نقطة واحدة
36- كايرات ألماتي نقطة واحدة
 

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا. 

