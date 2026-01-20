الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

تدريبات بدنية وخططية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

الزمالك
الزمالك
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال مران اليوم، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قدد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

