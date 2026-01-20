الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصعيد ثنائي جديد في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

مران الزمالك
مران الزمالك
18 حجم الخط

 صعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، المدير الفني، ثنائي فريق الشباب مواليد 2005، أيمن أمير عبد العزيز، وعبد الرحمن كمال "مُرجن"، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقًا للاستراتيجية الموضوعة بتصعيد أفضل العناصر بفرق الناشئين، للمشاركة مع الفريق الأول.

ويعد الثنائي من مواليد عام 2006، ويشارك مع فريق الشباب مواليد 2005، ويجيد أيمن أمير عبد العزيز اللعب كمهاجم، بينما يلعب عبدالرحمن كمال "مُرجن" في مركز الجناح الهجومي، وهما من العناصر الواعدة بقطاع الناشئين، رفقة زملائهما الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مؤخرًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قدد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري الكونفدرالية مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك والمصري مباراة الزمالك القادمه

مواد متعلقة

أحمد سليمان مستنكرا انضمام ناصر ماهر لـ بيراميدز: لا تعليق

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

20 ألف مشجع للزمالك ونصفهم للمصري في لقاء الكونفدرالية

كومو يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

الزمالك يواصل تدريباته بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية قبل مواجهة الزمالك والمصري
ads

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

الموت يفجع الفنانة بشرى

بسبب الذكاء الاصطناعي، وزير الاتصالات يكشف المهن المُهددة بالاختفاء في المستقبل

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

فوانيس رمضان تضيء شوارع السيدة زينب، والأسعار تبدأ من 25 جنيهًا (فيديو وصور)

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية