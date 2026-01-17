آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سقط فريق آرسنال، في فخ التعادل السلبي على يد نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض آرسنال استغلال سقوط مانشستر سيتي بالخسارة أمام يونايتد 2-0، ليوسع الفارق أكثر وأكثر مع السيتزن.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

تشكيل آرسنال ضد نوتنجهام فورست

الحارس: رايا

الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد- مارتين زوبيميندي- ديكلان رايس.

الهجوم: نوني مادويكي- فيكتور جيوكيريس- جابرييل مارتينيلي.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام آرسنال

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو

أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

