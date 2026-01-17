السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سقط فريق آرسنال، في فخ التعادل السلبي على يد نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض آرسنال استغلال سقوط مانشستر سيتي بالخسارة أمام يونايتد 2-0، ليوسع الفارق أكثر وأكثر مع السيتزن.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

تشكيل آرسنال ضد نوتنجهام فورست 

الحارس: رايا

الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد- مارتين زوبيميندي- ديكلان رايس.

الهجوم: نوني مادويكي- فيكتور جيوكيريس- جابرييل مارتينيلي.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎NOTTINGHAMFOREST ARSENAL THE HECITYGROUND.17.01.26 CITY GROUND. 17.01.26 FOREST RAYA WHITE SALIBA GABRIEL TIMBER ZUBIMENDI RICE ODEGAARD MADUEKE MARTINELLI GYOKERES Emirates Arrizabalaga, Arizabalaga,Mosquera,Lewis-Skely Moso Mosquera, Lewis-Skelly, Merino,Eze, Eze, Trossard, Merino,Eze,Trossard,Saka, Saka, Havertz,Jesu rtz Jesus 스크‎‏'‏‏

تشكيل نوتنجهام فورست أمام آرسنال 

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Startinqx 26 Sels 3 Williams 5 Murillo 6 Sangaré 7 Hudson-Odoi 8 Anderson 10 Gibbs-White 16 Domínguez 19 l. Jesus 31 Milenkovic 34 Aina C SUBS Gunn, Morato, Awoniyi, Douglas Luiz, Ndoye, Hutchinson, Yates, McAtee, Savona Idea Arsenal FOREST Bally BET‎‏'‏‏

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو
أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال نوتنجهام فورست آرسنال ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي اخبار الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

وائل جمعة: لاعبو المنتخب المحليون قدموا أداءً أفضل من المحترفين بأمم أفريقيا

توتر وقلق: ردود أفعال جماهير مصر في ركلات الترجيح أمام نيجيريا (فيديو)

شوط أول سلبي بين آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (صور)

مصر ونيجيريا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

استمرار التعادل السلبي بين مصر ونيجيريا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

مشاركة مرموش، 60 دقيقة سلبية بين مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية (صور)

إقبال متوسط للجماهير بمركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا (صور)
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

أول تعليق لـ حسام حسن على خسارة منتخب مصر من نيجيريا بـ الكان

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتقدم 1-0 أمام وادي دجلة في الشوط الأول

"دولة التلاوة" تقترب من الحسم.. انطلاق الحلقة 20 من الجولة الخامسة (بث مباشر)

جدل واسع في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. إلغاء 3 أسئلة من امتحان العربي بالمنوفية.. وشكاوي متكررة من صعوبة أسئلة «MCQ».. غرف عمليات بالمديريات لرصد الشكاوى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

قارئ يعيش مع الآيات، "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ محمد سيد ضيف

أداء يجمع بين الإتقان والخشوع، إشادات قوية بأداء محمود كمال في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية