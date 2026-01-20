الثلاثاء 20 يناير 2026
التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، ومايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

تشكيل إنتر ميلان ضد أرسنال

تشكيل ارسنال ضد إنتر ميلان

موعد مباراة أرسنال ضد إنتر

وتقام مباراة أرسنال ضد إنتر ميلان في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، فيما خسر مباراتين.

فيما يحتل نادي أرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، كما لم يخسر أي لقاء حتى الآن.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

