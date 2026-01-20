الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

20 ألف مشجع للزمالك ونصفهم للمصري في لقاء الكونفدرالية

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
18 حجم الخط

انتهى قبل قليل، الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والمصري، المقرر إقامتها  يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والمصري

وعلمت فيتو أن الزمالك حصل على موافقة بتواجد 20 ألف مشجع مقابل 10 آلاف للمصري البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري

مواد متعلقة

كومو يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

الزمالك يواصل تدريباته بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية قبل مواجهة الزمالك والمصري

الزمالك يحدد موعد عودة الدوليين للتدريبات استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

العقدة مستمرة، المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال في سيناريو درامي (فيديو وصور)

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

ads

الأكثر قراءة

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

تحصين 121 ألف كلب، رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة

سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أزهري: شهر رمضان فرصة لـ تصفية الذنوب (فيديو)

كيف نستعد لـ رمضان من أول يوم في شعبان؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية