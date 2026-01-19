الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة

18 حجم الخط

توج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1.

أقيمت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى، ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وتفوق «رجال طائرة الأهلي» على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الزمالك الشوط الثالث بنتيجة 31-29، لينهي «رجال طائرة الأهلي» المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 3-0، وتفوق على بتروجيت في المباراة الثانية بنتيجة 3-0.

مشوار الأهلي والزمالك

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، وفوز الأهلي على بتروجت بنتيجة (3-0) أيضًا.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهي الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

