يانج أفريكانز: الفريق كامل العدد قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أكد علي كاموي، المسؤول الإعلامي بنادي يانج أفريكانز التنزاني، جاهزية جميع لاعبي الفريق بدنيا قبل مواجهة النادي الأهلي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات داخل صفوف الفريق قبل السفر إلى مصر.

تصريحات يانج أفريكانز عن مواجهة الأهلي

وقال كاموي، في تصريحات نقلتها صحيفة “سوكالابونجو” التنزانية، إن فريق يانج أفريكانز بدأ، اليوم الثلاثاء، استعداداته النهائية للمباراة، حيث يخوض مرانه الأخير في تنزانيا، بهدف الوصول لأفضل حالة بدنية قبل التوجه إلى الإسكندرية.

وأوضح المسؤول الإعلامي للنادي التنزاني أن الحالة البدنية للاعبين ممتازة، وعدم وجود إصابات يمنح المدير الفني البرتغالي بيدرو جونسالفيس حرية اختيار القائمة الأنسب لخوض المواجهة الصعبة أمام الأهلي.

وأضاف أن المنافسة بين اللاعبين داخل الفريق قوية، وكل لاعب يسعى لإثبات أحقيته بالتواجد في القائمة الأساسية، مشيرًا إلى أن بعثة يانج أفريكانز ستغادر صباح غدٍ إلى مصر، على أن يحدد الجهاز الفني القائمة النهائية عقب مران اليوم.

واختتم كاموي تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق بشكل كامل، قائلا: “لا توجد إصابات، وجميع اللاعبين بصحة جيدة، وبعد تدريب اليوم سيختار المدرب اللاعبين الذين سينضمون للبعثة المتجهة إلى الإسكندرية”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

