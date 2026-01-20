أرقام ضعيفة لـ محمد عبد الله مع الأهلي بعد انتقاله لسيراميكا كليوباترا

18 حجم الخط

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع محمد عبد الله، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتستعرض فيتو لكم أرقام محمد عبد الله مع النادي الأهلي، قبل انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

أرقام محمد عبد الله بعدد انتقاله لسيراميكا

وخاض محمد عبد الله 20 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1016 دقيقة.

وعلى المستوى التهديفي، لم يتمكن اللاعب من تسجيل أي أهداف خلال مشاركاته مع الفريق، لكنه ساهم في صناعة 4 أهداف لزملائه.

سيراميكا يعلن ضم لاعب الاهلي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا:"رحبوا معنا بلاعبنا الجديد.. محمد عبد الله.. المنضم إلى صفوف فريقنا من الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

