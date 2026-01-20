الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام ضعيفة لـ محمد عبد الله مع الأهلي بعد انتقاله لسيراميكا كليوباترا

محمد عبدالله
محمد عبدالله
18 حجم الخط

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع محمد عبد الله، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتستعرض فيتو لكم أرقام محمد عبد الله مع النادي الأهلي، قبل انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم. 

أرقام محمد عبد الله بعدد انتقاله لسيراميكا

وخاض محمد عبد الله 20 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1016 دقيقة.

وعلى المستوى التهديفي، لم يتمكن اللاعب من تسجيل أي أهداف خلال مشاركاته مع الفريق، لكنه ساهم في صناعة 4 أهداف لزملائه. 

سيراميكا يعلن ضم لاعب الاهلي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا:"رحبوا معنا بلاعبنا الجديد.. محمد عبد الله.. المنضم إلى صفوف فريقنا من الأهلي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبد الله الأهلي النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا يانج أفريكانز التنزاني

مواد متعلقة

في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة

"سيراميكا كليوباترا" قبلة الخارجين من حسابات الأهلي والعودة لمن يفرض نفسه

تقارير: الأهلي مهتم بضم هداف الدوري البلغاري

سيراميكا كليوباترا يودع مروان عثمان بعد انتقاله إلى الأهلي

سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم لاعب جديد من الأهلي

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة
ads

الأكثر قراءة

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

تحصين 121 ألف كلب، رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة

سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أزهري: شهر رمضان فرصة لـ تصفية الذنوب (فيديو)

كيف نستعد لـ رمضان من أول يوم في شعبان؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية