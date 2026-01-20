الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام الخليج بهدف في الشوط الأول

أهلي جدة
أهلي جدة
18 حجم الخط

الدوري السعودي، تأخر فريق أهلي جدة، أمام نظيره الخليج، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

سجل هدف التقدم لصالح فريق الخليج اللاعب ماسوراس في الدقيقة 19. 

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج في الدوري السعودي 

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا،  ويندرسون جالينو

وفي الهجوم: فيراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز.

ودخل أهلي جدة مباراته أمام الخليج  اليوم، وهدفه اقتناص الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس تواليًا.

على الجانب الآخر، دخل الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد مستواه حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي 

ويحتل الأهلي المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 34 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة.

أما الخليج فيحتل المركز الثامن، برصيد 24 نقطة. 

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

وحصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري روشن السعودي الخليج أهلي جدة أهلي جدة أمام الخليج أهلي جدة والخليج

مواد متعلقة

الأهلي يُحيي الذكرى الأولى لرحيل ميمي الشربيني

الأهلي يكتسح رع بخماسية نظيفة في دوري الكرة النسائية

يانج أفريكانز: الفريق كامل العدد قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أرقام ضعيفة لـ محمد عبد الله مع الأهلي بعد انتقاله لسيراميكا كليوباترا

في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة

"سيراميكا كليوباترا" قبلة الخارجين من حسابات الأهلي والعودة لمن يفرض نفسه
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

سوق السيارات في مصر 2026، تراجع الأسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة

نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية