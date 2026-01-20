الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام الخليج بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، تأخر فريق أهلي جدة، أمام نظيره الخليج، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

سجل هدف التقدم لصالح فريق الخليج اللاعب ماسوراس في الدقيقة 19.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، ويندرسون جالينو

وفي الهجوم: فيراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز.

ودخل أهلي جدة مباراته أمام الخليج اليوم، وهدفه اقتناص الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس تواليًا.

على الجانب الآخر، دخل الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد مستواه حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 34 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة.

أما الخليج فيحتل المركز الثامن، برصيد 24 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

وحصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.