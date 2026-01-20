الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

 حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1.

وأقيمت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى، وتمكن الأهلي من التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدًا استمراره في الحفاظ على هيمنته في البطولات المحلية.

وتفوق «رجال طائرة الأهلي» على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الزمالك الشوط الثالث بنتيجة 31-29، لينهي «رجال طائرة الأهلي» المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وكان «رجال طائرة الأهلي» فاز على الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 3-0، وتفوق على بتروجيت في المباراة الثانية بنتيجة 3-0.

مشوار الأهلي والزمالك

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، وفوز الأهلي على بتروجت بنتيجة (3-0) أيضًا.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهي الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6  أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي الخطيب محمود الخطيب الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة

"سيراميكا كليوباترا" قبلة الخارجين من حسابات الأهلي والعودة لمن يفرض نفسه

تقارير: الأهلي مهتم بضم هداف الدوري البلغاري

سيراميكا كليوباترا يودع مروان عثمان بعد انتقاله إلى الأهلي

سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم لاعب جديد من الأهلي

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

مروان عثمان مفاجأة ييس توروب في مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

موقف الأهلي من التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كومو يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

المزيد
الجريدة الرسمية