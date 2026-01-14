الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يخطف فوزا قاتلا 2-1 أمام ضيفه التعاون

أهلي جدة أمام التعاون،
أهلي جدة أمام التعاون، فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة فوزا قاتلا أمام التعاون، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، والذي أقيم على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل التعاون هدفه الأول عن طريق روجيرو مارتينيز في الدقيقة 45+1، ثم تعادل زكريا هوساوي لأهلي جدة في الدقيقة 61

وفي الدقيقة 90+19 خطف اللاعب ايفان توني هدف الفوز القاتل لصالح أهلي جدة، في مباراة شهدت ربع ساعة وقت بدل من الضائع 

جاء الشوط الأول بين أهلي جدة والتعاون متكافئ إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ والهجوم لصالح الأهلي بفضل التحركات الخطيرة لنجمه الجزائري رياض محرز.

أتيحت بعض الفرص لفريق أهلي جدة، لكن التنظيم الدفاعي لفريق التعاون وتضييق المساحات على لاعبي أهلي جدة، ساعدهم على إفساد الهجمات الأهلاوية 

ونجح التعاون في خطف هدف مباغت في الدقيقة 45+1 عن طريق روجيرو مارتينيز، لينهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل

دخل أهلي جدة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 90+19 خطف اللاعب ايفان توني هدف الفوز القاتل لصالح أهلي جدة، في مباراة شهدت ربع ساعة وقت بدل من الضائع 

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق التعاون، 

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

دخل فريق أهلي جدة مباراته أمام التعاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، محمد سليمان

خط الوسط: ماتيوس غونزالفيس، فالنتين أتانجانا، إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز ويندرسون جالينو، إيفان توني

تشكيل أهلي جدة، فيتو
تشكيل أهلي جدة، فيتو

ترتيب الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

بهذا التعادل حصد أهلي جدة ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حققها من 9 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

أما فريق التعاون فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصدها الفريق القصيمي من 10 انتصارات وتعادل واحد مقابل 3 هزائم.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي أهلي جدة التعاون دوري روشن للمحترفين روجيرو مارتينيز زكريا هوساوي

مواد متعلقة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام التعاون بهدف في الشوط الأول

محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

هاتريك "كينيونيس" يقود القادسية لاكتساح الفيحاء بخماسية نظيفة في الدوري السعودي

الخليج يفوز على الاتفاق 1/2 في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية