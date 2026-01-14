الدوري السعودي، أهلي جدة يخطف فوزا قاتلا 2-1 أمام ضيفه التعاون

18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة فوزا قاتلا أمام التعاون، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، والذي أقيم على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل التعاون هدفه الأول عن طريق روجيرو مارتينيز في الدقيقة 45+1، ثم تعادل زكريا هوساوي لأهلي جدة في الدقيقة 61

وفي الدقيقة 90+19 خطف اللاعب ايفان توني هدف الفوز القاتل لصالح أهلي جدة، في مباراة شهدت ربع ساعة وقت بدل من الضائع

جاء الشوط الأول بين أهلي جدة والتعاون متكافئ إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ والهجوم لصالح الأهلي بفضل التحركات الخطيرة لنجمه الجزائري رياض محرز.

أتيحت بعض الفرص لفريق أهلي جدة، لكن التنظيم الدفاعي لفريق التعاون وتضييق المساحات على لاعبي أهلي جدة، ساعدهم على إفساد الهجمات الأهلاوية

ونجح التعاون في خطف هدف مباغت في الدقيقة 45+1 عن طريق روجيرو مارتينيز، لينهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل

دخل أهلي جدة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 90+19 خطف اللاعب ايفان توني هدف الفوز القاتل لصالح أهلي جدة، في مباراة شهدت ربع ساعة وقت بدل من الضائع

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق التعاون،

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

دخل فريق أهلي جدة مباراته أمام التعاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، محمد سليمان

خط الوسط: ماتيوس غونزالفيس، فالنتين أتانجانا، إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز ويندرسون جالينو، إيفان توني

تشكيل أهلي جدة، فيتو

ترتيب الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

بهذا التعادل حصد أهلي جدة ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حققها من 9 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

أما فريق التعاون فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصدها الفريق القصيمي من 10 انتصارات وتعادل واحد مقابل 3 هزائم.

