الأهلي يكتسح رع بخماسية نظيفة في دوري الكرة النسائية

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
حقق فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره “رع” بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة،  بمنافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكرا عن طريق نادين غازي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، لينهي الفريق الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، حيث أحرزت ميا دارين الهدف الثاني في الدقيقة 52، وعززت أشرقت عادل تقدم الفريق الأحمر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن تضيف نور يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 87.

واختتمت نورا خالد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، فيما تجمد رصيد فريق رع عند 19 نقطة 

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره رع.

تشكيل سيدات الأهلي أمام رع

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وإيمان حسن وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير وحبيبة عصام وأشرقت عادل ونادين غازي.

خط الهجوم: ميا داردن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف وكاميليا الديب وهنا عثمان ومنة طارق ونادين محمد وسارة كرد ونور يوسف.

