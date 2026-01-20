القوات المسلحة تهدى أغنية «تحية شكر» للشرطة فى عيدها الـ 74

18 حجم الخط

أهدت القوات المسلحة المصرية أغنية جديدة لـ الشرطة المصرية في عيدها الـ 74 الذي يوافق يوم ٢٥ يناير من كل عام عندما تصدت فيه قوات الشرطة الباسلة لقوات الاحتلال الانجليزي في الإسماعيلية، ولم تترك موقعها حتي آخر طلقة مما يعكس روح التضحية والفداء.



الأغنية حملت عنوان “تحية شكر” وذلك تحية وعرفانا من القوات المسلحة للشرطة المصرية الباسلة.

وفي سياق متصل قررت وزارة الداخلية، فتح العيادات الطبية بعدد من مستشفيات الشرطة لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين؛ في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ74، وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية التي يرتكز أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية وتعزيز الدور الإنساني لهيئة الشرطة في مختلف المناسبات.



وتقرر فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة بكل من (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 يناير وحتى يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين، خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.





وفي السياق ذاته، تقرر تنظيم عيادات طبية متنقلة من خلال سيارات الإسعاف التابعة لقطاع الخدمات الطبية، لتقديم عدد من الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، تشمل قياس ضغط الدم ونسبة السكر، أمام بعض مساجد وأندية الشرطة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسيوط)، وذلك يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتعظيم المبادرات الصحية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، تأكيدًا على عمق العلاقة التي تربط بين جهاز الشرطة وأبناء الشعب المصري.

