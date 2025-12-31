الإنتاج الحربي تنظم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بمبنى رئاسة هيئة النقل العام

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض لمنتجاتها المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، بمبنى رئاسة هيئة النقل العام بالحي السادس بمدينة نصر، خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين.

وأوضح محمد صقر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع الحديثة، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات قطاع الأسرة وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من هذا المعرض هو توفير المنتجات المدنية المختلفة، وتسهيل وصولها لأسر العاملين بهيئة النقل العام والتعرف على أحدث ما توصلت إليه شركات الإنتاج الحربي من الأجهزة طبقًا لمتطلبات السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر.

وتشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من المراوح، وتشارك حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، وتشارك حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من التابلت والشاشات واللمبات الليد، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات).

ويعد المعرض فرصة للاطلاع على مختلف المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

