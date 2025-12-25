قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

18 حجم الخط

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2026.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 /12 /2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا.

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025 , والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27 /12/ 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 01/01 وحتى 24 /01/ 2026.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31 /12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15 /02/ 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارًا من 25/02 وحتى 01 /03 /2026.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى

حتى العام الدراسى 2024/2025، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2024/2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15 /01/ 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارًا من 26/01 وحتى 16 /02/ 2026.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر(أبريل / مايو / يونيو) من عام 2006 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 07 /02/ 2026 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 17/02 وحتى 24 /02/ 2026.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / الأطباء المقيمين).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة

ويجب أن يتقدم الشباب المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيديًا طبقًا لآخر مؤهل دراسي معتمد.

وعدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل، حيث إنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التي يتقدم بها كافة الشباب بالتنسيق مع كل من وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي/ التربية والتعليم والتعليم الفني).

وضرورة إصدار الجامعات القرار الوزارى بتعيين الشباب (المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (أبريل / أكتوبر) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتي الضباط الاحتياط حتى يمكن استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط حرصًا على مستقبلهم.

وعلى الشباب من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (ستة أشهر) طبقًا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي

وكذلك البريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية على العنوان التالى :، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02 )، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكتروني

وهو (15499).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.