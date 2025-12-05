الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش إيديكس 2025

القوات المسلحة
القوات المسلحة
18 حجم الخط
ads

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة  لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الصناعات الدفاعية المشاركين بالمعرض وذلك في فى إطار تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2025".

والتقى اللواء بحرى محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية مع نائب رئيس أركان البحرية الفرنسية، وقائد القوات البحرية الصومالية، ومسئولى شركة Hanwha الكورية الجنوبية.

اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

كما إلتقى اللواء طيار عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع قائد قاعدة الشهيد على فليح بالعراق إنابة عن قائد القوة الجوية العراقية، ونائب رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية للوجستيات، ومدير التخطيط وإدارة المشاريع بالقوات الجوية التركية، وقائد القيادة المركزية للقوات الجوية الهندية، ومسئولى شركات Edge الإماراتية، وشركة Turkish Aerospace التركية، وشركة Lacroix الفرنسية، ووزير الإنتاج الحربى لدولة البرازيل، ونائب قائد القوات التشيكية، وقائد القوات الجوية المالى، وقائد القوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسئولى شركات MBDA الفرنسية وNORINCO الصينية، وNORTHROP GRUMMAN الأمريكية، وCPMIEC الصينية.

كما إلتقى الفريق  ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري بدولة روسيا، ومسئولى شركتى ( Rosoboron Export - High precision weapons ) الروسيتين، وشركتى ( Hensoldt - Defence Diehl ) الألمانيتين، ومسئولى شركات ( Cetc - CPMIECELINC ) الصينية.

والتقى اللواء محمد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع وزير الإنتاج الحربى لدولة كوريا الجنوبية، ونائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى بدولة روسيا، ومسئولى شركة kai الكورية الجنوبية للصناعات الجوية.

وتناولت اللقاءات بحث التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات على النحو الذى يعزز من القدرات العسكرية ويدعم المجالات الدفاعية والأمنية على كافة المستويات.

كذلك تم توقيع عدد من عقود الاتفاق للتعاون العسكرى بين قوات الدفاع الجوى وشركة Defence Diehl الألمانية، وإدارة الأسلحة والذخيرة مع شركتى Pof الباكستانية وElink الصينية، وإدارة الحرب الكيميائية مع شركة Lacroix  الفرنسية، وقوات المظلات مع شركة AIRBORNE SYSTEM الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحرية الفرنسية إيديكس - 2025 القوات البحرية قائد القوات الجوية القوات الجوية الباكستانية القوات الجوية التركية

مواد متعلقة

معرض إيديكس 2025، رئيس العربية للتصنيع يتفقد جناح شركة أميستون إنترناشيونال

وسط إشادة دولية، استمرار فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس -2025"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري

كاسحات الألغام، مفاجأة معرض إيديكس 2025

"جبار-200" المسيرة المصرية التي لفتت أنظار الزائرين في معرض ايدكس 2025

وزير الإنتاج الحربي يناقش مع "نورثروب جرومان" و"هيلينك" التعاون في التصنيع العسكري

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

بيان عاجل من اتحاد السباحة بعد وفاة يوسف محمد

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

خدمات

المزيد

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads