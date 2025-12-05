لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش إيديكس 2025

18 حجم الخط

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الصناعات الدفاعية المشاركين بالمعرض وذلك في فى إطار تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2025".

والتقى اللواء بحرى محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية مع نائب رئيس أركان البحرية الفرنسية، وقائد القوات البحرية الصومالية، ومسئولى شركة Hanwha الكورية الجنوبية.

اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

كما إلتقى اللواء طيار عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع قائد قاعدة الشهيد على فليح بالعراق إنابة عن قائد القوة الجوية العراقية، ونائب رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية للوجستيات، ومدير التخطيط وإدارة المشاريع بالقوات الجوية التركية، وقائد القيادة المركزية للقوات الجوية الهندية، ومسئولى شركات Edge الإماراتية، وشركة Turkish Aerospace التركية، وشركة Lacroix الفرنسية، ووزير الإنتاج الحربى لدولة البرازيل، ونائب قائد القوات التشيكية، وقائد القوات الجوية المالى، وقائد القوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسئولى شركات MBDA الفرنسية وNORINCO الصينية، وNORTHROP GRUMMAN الأمريكية، وCPMIEC الصينية.

كما إلتقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري بدولة روسيا، ومسئولى شركتى ( Rosoboron Export - High precision weapons ) الروسيتين، وشركتى ( Hensoldt - Defence Diehl ) الألمانيتين، ومسئولى شركات ( Cetc - CPMIECELINC ) الصينية.

والتقى اللواء محمد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع وزير الإنتاج الحربى لدولة كوريا الجنوبية، ونائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى بدولة روسيا، ومسئولى شركة kai الكورية الجنوبية للصناعات الجوية.

وتناولت اللقاءات بحث التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات على النحو الذى يعزز من القدرات العسكرية ويدعم المجالات الدفاعية والأمنية على كافة المستويات.

كذلك تم توقيع عدد من عقود الاتفاق للتعاون العسكرى بين قوات الدفاع الجوى وشركة Defence Diehl الألمانية، وإدارة الأسلحة والذخيرة مع شركتى Pof الباكستانية وElink الصينية، وإدارة الحرب الكيميائية مع شركة Lacroix الفرنسية، وقوات المظلات مع شركة AIRBORNE SYSTEM الأمريكية.

