القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة المصرية
 نظمت  القوات المسلحة احتفالها السنوى بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1447 هجريا، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إحياء المناسبات الدينية التى تعمق القيم الروحية وتسهم فى زيادة الروح المعنوية لدى أبنائها.

 

العمل والتوكل ومواجهة التحديات

 بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ نافع محمد الديب، وألقى الدكتور الشحات السيد عزازى، من كبار علماء الأزهر الشريف، كلمة أكد خلالها أن معجزة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد حدث تاريخى بل كانت تجسيدًا للصبر واليقين وتكريمًا من الله عز وجل لنبيه الكريم بعد عام الحزن، مشيرًا إلى الدروس المستفادة من تلك المعجزة فى العمل والتوكل ومواجهة التحديات بالصمود.

 

 الصدق والإخلاص والوفاء

 وألقى اللواء أحمد إيهاب محمد الفيومى مساعد وزير  الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار خلالها إلى أن “إحتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يذكرنا دائمًا بضرورة إعلاء القيم والمبادئ التى أرساها رسولنا الكريم”.

وأكد أن رجال القوات المسلحة يحرصون على الوفاء بمهامهم ومسئولياتهم فى حماية الوطن وصون مقدساته بكل الصدق والإخلاص والوفاء لشعبه العظيم.

 حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

