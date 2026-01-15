الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الأولى لطلبة مركز التدريب المهني

18 حجم الخط

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهنى ببورفؤاد التابع لهيئة قناة السويس بعد انتهاء فترة تأهيلهم وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى هيئة قناة السويس.

ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة.

وتضمنت المراسم عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من إستقبال الدارسين مرورًا بالتأهيل التخصصى علميًا وإنضباطيًا ورياضيًا وفقًا لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة ، كما تم إستعراض الدور الحيوي لقناة السويس وما تمثله من شريان للتجارة العالمية، أعقبه إعلان نتيجة الدورة.



وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدارسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لأداء مهامهم المستقبلية بكفاءة عالية وبما يواكب التطور المستمر الذى تشهده نظم التعليم الحديثة فى كافة التخصصات.



فيما قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود فى تدريب وتأهيل شباب الوطن بمختلف تخصصاتهم وفقًا لأحدث النظم التدريبية، مشيرًا إلى أهمية الدورة التى تأتى تنفيذًا للخطة الشاملة لتطوير هيئة قناة السويس والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشرى ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بالهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.