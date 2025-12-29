الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026

القوات المسلحة ,
القوات المسلحة , فيتو
بعث  الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي برقيـة تهنئـة الي الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2026.

 وجاء نص البرقية كالتالي:

"السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول  العام الميلادى الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعله عام خير وبركة على مصر وشعبها الكريم.

وإذ تستقبل مصر عامًا جديدًا فإنها تمضى بثبات وعزم فى طريقها نحو ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، تحت قيادتكم الحكيمة، ورؤيتكم الثاقبة، وإرادتكم الصلبة التى صانت الوطن وحفظت مقدراته، وأعلت راية السلام والاستقرار والتنمية رغم جسامة التحديات.

وبهذه المناسبة فإنني ورجال القوات المسلحة نعاهد سيادتكم على مواصلة العمل بكل الصدق والإخلاص للوفاء بالمهام والمسئوليات التى نحمل أمانتها لتظل القوات المسلحة دائما درعًا قويًا يحمى الوطن ويصون مقدساته وإنجازاته وحصنًا منيعًا لأمن واستقرار الشعب المصرى العظيم.

وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم،،

وكل عام وسيادتكم بخير."

كما بعث الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيـس / عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

