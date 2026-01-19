القبض على شاب قتل شقيقه بسكين خلال مشاجرة عائلية بأسيوط

18 حجم الخط

لقى شاب مصرعه متأثرا بطعنة نافذة من آلة حادة "سكين " على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات أسرية بقرية العتمانية التابعة لـ مركز البداري في محافظة أسيوط ، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم والتحفظ عليه، فيما تم نقل الجثمان للمستشفى المركزي لمعاينة الجثة واستخراج تقرير الطبيب الشرعي.

ورود بلاغ بمقتل شاب على يد شقيقه بسلاح أبيض

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العتمانية بنشوب مشاجرة عائلية بين شقيقين، أسفرت عن مصرع أحدهم على يد الآخر بمنطقة الشيخ سالمان.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ ،وتبين صحة الواقعة ومقتل شاب على يد شقيقه، والشاب يدعي "مروان ص" 26 سنة على يد شقيقه بطعنة بآلة حادة "سكين " خلال مشاجرة عائلية.

تم نقل المتوفي إلى المستشفى المركزي والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لحين معاينة الجثمان واستخراج تقرير الطبيب الشرعي وتسلميه لذويه.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على الجاني والتحفظ عليه وعلى أداة الجريمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحري لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار استكمال الإجراءات القانونية.

