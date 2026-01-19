محافظ أسيوط يعلن تدشين مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" بمديرية الزراعة

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق مبادرة منطقة وعظ أسيوط "وحشتنا أخلاقنا" بمقر مديرية الزراعة، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة ومنطقة الوعظ والإرشاد الديني، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية داخل المجتمع، وترسيخ مبادئ الانتماء والمسئولية المجتمعية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، استضافت أولى فعاليات المبادرة بقاعة التعاون الزراعي، بحضور المهندس مصطفى صالح مدير عام التعاون الزراعي، وعدد من العاملين بالمديرية، حيث حاضر في الندوة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة وعظ أسيوط، والدكتور حسين محمد من منطقة الوعظ، والدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وذلك بالتنسيق مع أماني معوض مدير خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية، والمهندس محمود عثمان من إدارة الإرشاد الزراعي.

إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية وتنمية السلوكيات القويمة

وأشار أبو النصر إلى أن المبادرة تستهدف إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية وتنمية السلوكيات القويمة داخل المجتمع، وترسيخ مفاهيم المودة والرحمة والتكافل الأسري، من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية، مؤكدًا أن جميع الأديان السماوية تحث على مكارم الأخلاق ونبذ العنف والتطرف وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الندوة الأولى تناولت أسس التعامل السمح الذي يدعو إليه جميع الأديان، وأهمية التحلي بالصفات الحميدة وتنميتها من خلال التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، ومد يد العون والتكاتف من أجل الارتقاء بالوطن، كما تم استعراض الدور المحوري الذي تقوم به وحدة السكان بالمحافظة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ المبادرة، على أن تستمر فعالياتها من خلال عقد ندوات ومحاضرات بعدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية لتحقيق أهدافها المنشودة، مع فتح باب النقاش في ختام الندوة للرد على استفسارات الحضور.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية لتنفيذ برامج توعوية تبرز أهمية الأخلاق في التعاملات اليومية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية، ودعم التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم العمل والانضباط والإتقان، وصولًا إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.