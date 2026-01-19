الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن تدشين مبادرة "وحشتنا أخلاقنا" بمديرية الزراعة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق مبادرة منطقة وعظ أسيوط "وحشتنا أخلاقنا" بمقر مديرية الزراعة، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة ومنطقة الوعظ والإرشاد الديني، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية داخل المجتمع، وترسيخ مبادئ الانتماء والمسئولية المجتمعية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، استضافت أولى فعاليات المبادرة بقاعة التعاون الزراعي، بحضور المهندس مصطفى صالح مدير عام التعاون الزراعي، وعدد من العاملين بالمديرية، حيث حاضر في الندوة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة وعظ أسيوط، والدكتور حسين محمد من منطقة الوعظ، والدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وذلك بالتنسيق مع أماني معوض مدير خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية، والمهندس محمود عثمان من إدارة الإرشاد الزراعي.

إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية وتنمية السلوكيات القويمة

وأشار أبو النصر إلى أن المبادرة تستهدف إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية وتنمية السلوكيات القويمة داخل المجتمع، وترسيخ مفاهيم المودة والرحمة والتكافل الأسري، من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية، مؤكدًا أن جميع الأديان السماوية تحث على مكارم الأخلاق ونبذ العنف والتطرف وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الندوة الأولى تناولت أسس التعامل السمح الذي يدعو إليه جميع الأديان، وأهمية التحلي بالصفات الحميدة وتنميتها من خلال التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، ومد يد العون والتكاتف من أجل الارتقاء بالوطن، كما تم استعراض الدور المحوري الذي تقوم به وحدة السكان بالمحافظة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ المبادرة، على أن تستمر فعالياتها من خلال عقد ندوات ومحاضرات بعدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية لتحقيق أهدافها المنشودة، مع فتح باب النقاش في ختام الندوة للرد على استفسارات الحضور.

رياضة أسيوط تنظم ندوة حول أضرار التدخين والإدمان بين الشباب والنشء

محافظ أسيوط يشهد ندوة مستقبل التوظيف ويتفقد معرض مكتبة مصر العامة (فيديو)

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية لتنفيذ برامج توعوية تبرز أهمية الأخلاق في التعاملات اليومية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية، ودعم التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم العمل والانضباط والإتقان، وصولًا إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإرشاد الديني أسيوط الانسان المصري العنف والتطرف اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط القيم الاخلاقية الوعظ والارشاد هشام أبو النصر رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030 وحدة السكان

مواد متعلقة

إصابة مهندس كهرباء وزوجته إثر سقوط سيارتهما بترعة العزايزة بأسيوط

صحة أسيوط تبحث آليات خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة أسيوط تبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم النانو تكنولوجي

رئيس جامعة أسيوط يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام الجديد

تعليم أسيوط: إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب المتعثرين

بدء أعمال تطوير كورنيش أبوتيج بأسيوط وإقامة ممشى سياحي آمن للمواطنين

لليوم الثاني، وكيل التعليم بأسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تحصين 8,687 رأس ماشية خلال أسبوع ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية