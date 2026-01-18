إصابة مهندس كهرباء وزوجته إثر سقوط سيارتهما بترعة العزايزة بأسيوط

18 حجم الخط

لقي مهندس كهرباء وزوجته إصابتهما في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة العزايزة بدائرة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم انتشال السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ملاكي بترعة العزايزة بأسيوط

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بانقلاب سيارة ملاكي بالترعة العزايزة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة وانقلاب السيارة ملاكي بالترعة، ما أسفر عن إصابة المهندس مصطفى. أ. ع، مدير بهندسة كهرباء الغنايم، 45 سنة، وزوجته المهندسة نشوى. م، 40 عاما.

تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى المركزي، وجارى عمل الإسعافات الأولية.

تحرير المحضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة بعد انتشالها من المياه تحت تصرف النيابة العامة.

