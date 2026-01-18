الأحد 18 يناير 2026
حوادث

إصابة مهندس كهرباء وزوجته إثر سقوط سيارتهما بترعة العزايزة بأسيوط

جانب من حادث سقوط
جانب من حادث سقوط السيارة، فيتو
لقي مهندس كهرباء وزوجته إصابتهما في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة العزايزة بدائرة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم انتشال السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ملاكي بترعة العزايزة بأسيوط 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بانقلاب سيارة ملاكي بالترعة العزايزة، ووجود مصابين. 

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة وانقلاب السيارة ملاكي بالترعة، ما أسفر عن إصابة المهندس مصطفى. أ. ع، مدير بهندسة كهرباء الغنايم، 45 سنة، وزوجته المهندسة نشوى. م، 40 عاما.

بالأسماء، مصرع وإصابة 9 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي أسيوط

سقوط سيارة أجرة فى مياه النيل بكوم أمبو دون إصابات

تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى المركزي، وجارى عمل الإسعافات الأولية.

تحرير المحضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة بعد انتشالها من المياه تحت تصرف النيابة العامة. 

