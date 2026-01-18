الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم النانو تكنولوجي

جامعة أسيوط، أعضاء
جامعة أسيوط، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية، فيتو
18 حجم الخط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد الموافق 18 يناير، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، المكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، تمهيدًا لبدء الدراسة به.

وضمّت اللجنة كلًا من: الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي ومقرر اللجنة، والدكتور صدقي حامد أبوليلة، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، والدكتور حسن دسوقي، أستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة والعميد السابق لكلية العلوم بجامعة الجلالة، والدكتور محمد مختار، أستاذ بكلية العلوم بجامعة بنها والعميد السابق لكلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية.

وحضر اللقاء من جانب الجامعة كل من: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف النقيب، عميد معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي، والدكتورة نجلاء إدريس، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبده عبدالنعيم، رئيس قسم العلوم البيئية بالمعهد.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي يُعد من المعاهد الحديثة بجامعة أسيوط، ويستهدف التحول من البحث العلمي التقليدي إلى البحث التطبيقي القائم على الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية الملحّة. 

وأكد على حرص المعهد بدعم البحوث متعددة التخصصات في مجال علوم النانو بما يسهم في معالجة قضايا ذات أولوية في قطاعات الصناعة والطاقة والبيئة والصحة.

وأوضح أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للبحث العلمي من خلال إنشاء معامل ومراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، وتزويدها بالموارد اللازمة لدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز قدرتهم على تقديم حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع.

وأكد المنشاوي أن جامعة أسيوط تتجه بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مفهوم الدراسات البينية وتوسيع تطبيقاتها في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية مرنة تشجع التعاون بين التخصصات المختلفة وتدعم الابتكار بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجمع بين التفوق الأكاديمي وتطوير البنية التحتية البحثية

من جانبها، أشادت لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات بعراقة جامعة أسيوط وتميزها، وبما تمتلكه من كوادر علمية متميزة ومعامل ومراكز بحثية متطورة تسهم في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع. 

وأكد أعضاء اللجنة أن الجامعة تمثل نموذجًا ناجحًا في الجمع بين التفوق الأكاديمي وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يعزز مكانتها محليًا ودوليًا.

مستشفى أطفال جامعة أسيوط يستقبل 61 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

جامعة أسيوط تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج «اختراق سوق العمل»

جدير بالذكر أن اللجنة قامت بجولة تفقدية داخل مقر معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي للاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، تمهيدًا لاعتماد بدء الدراسة بالمعهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسيوط اليوم أسيوط الاعلى للجامعات البحث العلمي التخصصات المختلفة الجامعة اليابانية الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط المجلس الأعلى للجامعات النانوتكنولوجي النانو تكنولوجي جامعة أسيوط جامعة اسيوط اليوم جامعة الجلالة جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة أسيوط علوم النانو كلية العلوم بجامعة المنصورة محافظة اسيوط نانو تكنولوجي

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام الجديد

تعليم أسيوط: إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب المتعثرين

بدء أعمال تطوير كورنيش أبوتيج بأسيوط وإقامة ممشى سياحي آمن للمواطنين

لليوم الثاني، وكيل التعليم بأسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تحصين 8,687 رأس ماشية خلال أسبوع ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

78 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بأسيوط يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والدين

بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال وجنوب أسيوط

زحام شديد بانتخابات نقابة المحامين في أسيوط (صور)

ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

شاهد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الكنديين (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من «تريند الشاي»: سلامتك أهم

خطر بلا وعي، الإفتاء تحذر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية