محافظة أسيوط: مشروعات بـ 221 مليون جنيه في قطاع الإسكان خلال 2025

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة في قطاع المشروعات والمرافق على مستوى المحافظة، من خلال تنفيذ واستكمال حزمة واسعة من المشروعات الخدمية والتنموية بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة تنموية طموحة تستهدف الارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير شبكات المرافق ورفع كفاءة الطرق الداخلية، والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية الإسكان والمرافق بقيادة المهندس عصام القرن، وكيل الوزارة، نجحت خلال عام 2025 في استكمال مشروعات قائمة وبدء تنفيذ أخرى جديدة بإجمالي تكلفة تجاوزت 221 مليون جنيه.

رفع كفاءة كوبري فيصل بحي غرب بتكلفة 15 مليون جنيه

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة خلال عام 2025 بمحافظة أسيوط، من بينها رفع كفاءة كوبري فيصل بحي غرب بتكلفة 15 مليون جنيه، وكوبري الهلالي بحي شرق بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلًا عن رصف طرق متفرقة ببلاط الإنترلوك بمدينة أبنوب بمساحة نحو 60 ألف متر مربع بتكلفة 27 مليونًا و750 ألف جنيه، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 35 مليون جنيه.

تبليط الشوارع والحارات الضيقة بصدفا بالبلاط الهندسي

وفي مركز صدفا، أوضح المحافظ أنه تم تبليط الشوارع والحارات الضيقة بالبلاط الهندسي بطول 1.3 كم بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتطوير ورفع كفاءة الحماية المدنية وتركيب أبواش حريق بتكلفة 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإطفاء بالمباني الإدارية، ورصف عدد من شوارع مدينة الوليدية، وتطوير أرصفة شوارع رئيسية بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، أما في مركز الغنايم، فقد شملت الأعمال توريد وتركيب وإحلال وتجديد 80 بوش حريق بتكلفة 2.65 مليون جنيه، وتطوير أرصفة الطرق المحلية بطول 1.8 كم، فضلًا عن رفع كفاءة مبنى مخازن الوحدة المحلية، وإنشاء مخازن جديدة وتشطيب مبنى الإيرادات بتكلفة إجمالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

تطوير شوارع مدينة الفتح وتركيب بلاط الانترلوك بالحواري الضيقة

وبين محافظ أسيوط أنه تم تطوير عدد من شوارع مدينة الفتح والوحدات المحلية التابعة لها ببلاط الإنترلوك بتكلفة 2 مليون جنيه، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية بتركيب 62 بوش حريق، كما تم توريد وتركيب بلاط إنترلوك وتحديث منظومة الإطفاء بمدينة منفلوط بتكلفة 2 مليون جنيه، وفي مركز أبوتيج، جرى استكمال جراج الحملة الميكانيكية، وتطوير قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري، ورصف شارع الصيانة ببلاط الإنترلوك، بإجمالي تكلفة تجاوزت 7.4 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه في حي غرب تم استكمال تطوير وتشجير ميادين منطقة الأربعين، وتطوير موقف الأزهر، ونقطة إطفاء الأربعين ومركز تدريب الحماية المدنية، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه، وفي مركز البداري تم استكمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وتطوير وتجميل كورنيش النيل بطول 800 متر، بينما شهد مركز ساحل سليم تطوير وتجميل مدخل المدينة، ورفع كفاءة المبنى الإداري وأكشاك الباعة الجائلين، بإجمالي تكلفة تجاوزت 7 ملايين جنيه.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى استكمال تطوير أرصفة الطرق بمدينة ديروط، ورصف عدد من المناطق بالطوب الهندسي، ودعم خدمات الأمن والإطفاء بإحلال وتجديد 100 بوش حريق، بتكلفة تجاوزت 28 مليون جنيه، وفي مركز القوصية، تم رصف شوارع بالطوب الهندسي، ودعم منظومة الإطفاء، وإنشاء مخازن جديدة للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 16.5 مليون جنيه، كما شهد مركز أبنوب توريد وتركيب بلاط إنترلوك وأبواش حريق، واستكمال أعمال تجميل المدينة، وإنشاء حواجز خرسانية على ترعة نجع حمادي المطيعة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 17.5 مليون جنيه.

