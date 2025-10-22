مقتل شاب على يد شقيقه في العريش

شهدت محافظة شمال سيناء جريمة قتل شاب على يد شقيقه في حي الصفا بمدينة العريش إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الأسرة.



مشاجرة أدت إلى قتله.. مقتل شاب على يد شقيقه بالعريش شمال سيناء

وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شقيقين، تطورت إلى قيام أحدهما بضرب الآخر على رأسه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته في الحال.





تم نقل الجثمان إلى مستشفى العريش العام، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

