الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظات

مقتل شاب على يد شقيقه في العريش

شهدت محافظة شمال سيناء جريمة قتل شاب على يد شقيقه في حي الصفا بمدينة العريش  إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الأسرة.


وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شقيقين، تطورت إلى قيام أحدهما بضرب الآخر على رأسه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته في الحال.


 

تم نقل الجثمان إلى مستشفى العريش العام، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

الجريدة الرسمية