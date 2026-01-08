من مشادة إلى جثة، تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بدار السلام

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس المتهم بقتل صديقه بمنطقة دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وذلك على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أن خلافات مالية نشبت بين المجني عليه وصديقه المتهم، تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة بالأيدي.

وأوضحت التحريات أنه خلال المشاجرة استل المتهم سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه، وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أسقطته أرضًا غارقًا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، عُثر على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، والتي كشفت أن صديق المجني عليه هو مرتكب الجريمة بسبب الخلافات المالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

