محافظات

صحة أسيوط تبحث آليات خفض معدلات الولادات القيصرية

اجتماع صحة أسيوط،
اجتماع صحة أسيوط، فيتو
عقدت مديرية الصحة بأسيوط اجتماعا موسعا لـ "لجنة خفض القيصريات"، ترأسه الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبحضور نخبة من الكوادر الطبية وقيادات المنظومة الصحية وذلك في خطوة جادة نحو تعزيز صحة الأم والطفل، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان. 

بدأ الاجتماع، الذي جاء بتنسيق من الدكتورة منة الله مصطفى، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة ومنسق مبادرة “الألف يوم الذهبية”، بمراجعة شاملة ومكاشفة دقيقة لإحصائيات الولادات التي تمت داخل المستشفيات العامة والمركزية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث انخرط رؤساء أقسام النساء والتوليد في نقاشات مستفيضة حول الأسباب والدوافع الطبية وراء إجراء الجراحات القيصرية، والوقوف على الحالات التي كان من الممكن التعامل معها عبر الولادة الطبيعية.

الولادة القيصرية تشكل عبئًا صحيًا على الأم والجنين

ولم يقتصر اللقاء على رصد المؤشرات فحسب، بل تحول إلى ورشة عمل لصياغة حلول جذرية تهدف إلى رفع نسب الولادات الطبيعية، حيث تم استعراض سبل الحد من العمليات القيصرية "غير المبررة" التي قد تشكل عبئًا صحيًا على الأم والجنين.

ضرورة تفعيل آليات الرقابة الطبية وتوعية الأمهات

وخلال الاجتماع اتفق المشاركون على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الطبية وتوعية الأمهات منذ بداية فترة الحمل بمزايا الولادة الطبيعية وأهميتها ضمن إطار مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تركز على الرعاية المثالية في المراحل الأولى من عمر الطفل.

صحة أسيوط ونقابة العلاج الطبيعي تناقشان تطوير التخصص والخدمات العلاجية

صحة أسيوط تحيل مدير مستشفى الغنايم ومسئولي الإدارة بصدفا المركزي للتحقيق وخصم حافز المتابعة

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في برامج التدريب للأطقم الطبية، مع تشديد المتابعة الدورية لمعدلات الأداء في كافة أقسام النساء والتوليد بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أسيوط الألف يوم الذهبية الأم والطفل الامومة والطفولة الدكتورة عبلة الألفي الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الولادات الطبيعية الولادات القيصرية النساء والتوليد رعاية الامومة والطفولة صحة أسيوط صحة الام والطفل مبادرة الالف يوم الذهبية محافظة اسيوط مديرية الصحة بأسيوط وزير الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة بأسيوط وكيل وزارة الصحة

