"مقارئ الأعضاء" لإحياء منهج التلقي وتصحيح التلاوة بمساجد الوادي الجديد

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، تفعيل "مقارئ الأعضاء" بمساجدها العامرة، وذلك في إطار الرؤية الدعوية الشاملة التي يتبناها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وضبط الأداء القرآني لدى السادة الأئمة والخطباء.

ويحرص الشيخ رمضان صالح مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، على التواجد في قلب الميدان لمتابعة سير العمل بمقارئ الأعضاء والتأكد من انتظام انعقادها وفق الجداول المحددة والضوابط المنظمة، مع التركيز المكثف على جودة الأداء الصوتي وإتقان مخارج الحروف وتطبيق أحكام التجويد والترتيل تطبيقًا عمليًا دقيقًا، مما يحول هذه المقارئ إلى معاهد قرآنية حية تعمل على صقل مهارات الأعضاء وتعميق فهمهم لعلوم القراءة، لضمان تقديم رسالة قرآنية منضبطة تليق بقدسية كتاب الله عز وجل وبمكانة مساجد الوادي الجديد، في ظل التزام تام من جميع المشاركين بالتعليمات الفنية والإدارية التي تهدف إلى إخراج هذه الجلسات القرآنية في أبهى صورة تعكس وجه المديرية المشرق في خدمة القرآن الكريم وأهله.

المساجد مراكز إشعاع تنويري

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير أوقاف الوادي الجديد، أن هذه الأنشطة تأتي تماشيًا مع خطة وزارة الأوقاف المصرية الرامية إلى جعل المساجد مراكز إشعاع تنويري، وتعزيز الروابط الروحانية والعلمية بين الأئمة، وتهدف الوزارة من خلال هذه المقارئ إلى تمكين الدعاة من نشر الهدي القرآني الصحيح بين الناس، والارتقاء بمهاراتهم في الحفظ والفهم والتطبيق.

وأوضحت مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن هذه المقارئ ليست مجرد حلقات للتلاوة، بل هي "ميدان عملي" يجمع بين الجانبين التعليمي والروحاني، حيث يتم تدقيق مخارج الحروف وإحكام قواعد الترتيل، مما يسهم في تخريج جيل من القراء والدعاة المتقنين لخدمة بيوت الله والجمهور.

