محافظ الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الإثنين، سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معهد فتيات الخارجة، يرافقهما الشيخ زهري أبو زيد مدير إدارة التعليم النوعي الأزهري.

واطمأن محافظ الوادى الجديد، على سير الامتحانات التي يؤديها ١١٣٧ طالبًا وطالبةً على مستوى المحافظة وعدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لهم، ومتمنيًا لجميع طلاب الشهادة الأزهرية التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرّفة.

وكلّف المحافظ الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة الخارجة بإنشاء مُصلى للفتيات ملحق بمعهد فتيات الخارجة.

وأعلنت الإدارة المركزية لـ منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن الامتحانات تجري برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوي وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب.

بدأت امتحانات الابتدائية يوم الخميس 15 يناير الجاري وتنتهى الأربعاء 21 يناير، يليها أعمال مركز التصحيح، كما بدأت امتحانات الإعدادية الخميس 15 يناير وتنتهى الخميس 22 يناير يليها أعمال مركز التصحيح.

شغل بعض وحدات السكن الإداري بمحافظة الوادي الجديد

يذكر أن الإدارة العامة لشئون المقر بالأزهر الشريف أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقدم بطلبات التخصيص للانتفاع بشغل بعض وحدات السكن الإداري بمحافظة الوادي الجديد كسكن إداري عائلي. ويأتي ذلك وَفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥١) لسنة ۲۰۲۱م بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المعينين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، ومنشور وكيل الأزهر رقم (1) لسنة ٢٠٢٣م بشأن ضوابط الانتفاع بالمساكن الملحقة بالأزهر الشريف، والضوابط الخاصة بالإعلان عن شغل وحدات السكن الإداري المعتمدة من السلطة المختصة في 13/ 10/ 2024م، على أن يكون التقديم خلال الفترة من الخميس الموافق 1 يناير 2026 م، ولمدة (15) يومًا.

