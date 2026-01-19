رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد يتابع القطاعات الخدمية والتموينية

18 حجم الخط

تفقد علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عددًا من الأحياء والمرافق الحيوية بالمركز، وذلك للوقوف على سير العمل وضمان جودة الخدمات، في إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

​ دعم القطاع الصحي

​بدأت جولة رئيس مركز الخارجة، بزيارة المركز الطبي بحي الزهور، حيث اطمأن على ​توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





​ الارتقاء بمستوى النظافة والبيئة

​تفقد رئيس المركز، أعمال النظافة في حي الزهور وحي البساتين، موجهًا بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. كما زار قسم تحسين البيئة وتفقد الصوب الزراعية، موجهًا بتكثيف زراعة نباتات الزينة والتوسع في إنشاء الصوب لزيادة المساحات الخضراء.

وأكد رئيس مدينة الخارجة الجديد في أولى جولاته الميدانية، على تنفيذ خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الخدمات، وذلك في إطار السعي الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

​ الجاهزية الفنية ومتابعة الأسواق

​ تفقد سيادته المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل في أي وقت، وزار "سنتر البساتين" ومنافذ البيع المختلفة ومخبز الزهور للتأكد من وفرة السلع الأساسية وجودتها وجودة رغيف الخبز، وضبط الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن.



​اختتم رئيس مركز الخارجة جولته بالتأكيد على أن العمل الميداني هو السبيل الوحيد للتعرف على احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل فوري.

