أنشطة توعوية وتثقيفية لـ1261 شخصا ضمن حملة «365 يوم سلامة» بالوادي الجديد

واصلت فرق التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جهودها التوعوية داخل المنشآت الصحية المختلفة، وذلك دعمًا لحملة «365 يوم سلامة»، وضمن خطة شاملة تستهدف رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك وفي إطار الحرص على دعم حقوق المرضى ونشر ثقافة السلامة داخل المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، بالوادي الجديد، أن الفرق تنفذ أنشطة توعوية مباشرة للمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، تتضمن التعريف بحقوق المرضى، وأهمية المعاملة الكريمة، وحق الخصوصية وسرية المعلومات، وسبل التواصل وتقديم الشكاوى والمقترحات، بما يعزز الشفافية ويضمن مشاركة فعالة من المواطنين في تحسين المنظومة الصحية حيث تم تثقيف 1261 منتفع.

وصرح وكيل صحة الوادي الجديد، بأن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة الصحة والسكان بتطبيق معايير السلامة والجودة، وتحقيق رضا المنتفعين، وترسيخ مفهوم أن المريض شريك أساسي في العملية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وسلامة المرضى

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلي أن حملة «365 يوم سلامة» تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق بيئة صحية آمنة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وفي هذا السياق، قامت إدارة سلامة المرضى بجهودها لتفعيل المبادرة بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية

حيث انتشرت فرق التثقيف الصحي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة، لتقديم الرسائل التوعوية المباشرة للمواطنين والمترددين على المنشآت الصحية، والتعريف بحقوق المريض وواجباته، ودوره في الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

