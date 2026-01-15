الخميس 15 يناير 2026
أوقاف الوادي الجديد تواصل نشر الفكر الوسطي وتوعية المواطنين

أكد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الجهود الدعوية من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة في مختلف المساجد، بهدف نشر القيم الإسلامية وتعزيز الوعي الديني في المجتمع.

ولفت إلى أن مساجد مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد شهدت استمرارًا وتواصلًا مكثفًا لفعاليات "الدرس الإضافي" التي قدمها الأئمة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتوعية المواطنين بصحيح الدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الأوقاف لترسيخ قيم التسامح والاعتدال.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، أنه يجري المتابعات الميدانية والدقيقة لكافة المساجد، والوقوف بنفسه على انضباط الدروس وضمان تقديم المحتوى الدعوي الذي يليق بمكانة المسجد ودوره في بناء الوعي المجتمعي.

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، تجلى هذا النشاط الدعوي الواسع في تكاتف جميع الأئمة والعاملين بالمديرية لتقديم نموذج مشرف في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث شملت هذه الدروس كافة المساجد التابعة للمديرية لضمان وصول الرسالة الدعوية التوعوية إلى كل المواطنين، مع التركيز على بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم الفكرية.

ولفت رمضان، إلى أن هذا الاستمرار في العمل الدعوي الميداني يعكس مدى الحرص على تفعيل دور المسجد كمنارة للعلم والإيمان، خاصة في ظل المتابعة الدؤوبة لتطوير الأداء الدعوي للأئمة وتذليل كافة التحديات لضمان استمرار الرسالة الدعوية في أرقى صورها، مؤكدًا أن المديرية تعمل دائمًا كجسد واحد لخدمة بيوت الله ونشر العلم النافع.

