مدير أوقاف الوادي الجديد: ندوات "صحح مفاهيمك" حائط صد ضد الأفكار الهدامة

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، عقد سلسلة ندواتها العلمية بمساجد المحافظة، وذلك في إطار الرسالة الدعوية والوطنية السامية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف، وفي ظل جهود دعوية مكثفة ومستمرة ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

وأوضح الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أن هذه الندوات تأتي كحلقات متصلة يشد بعضها أزر بعض، لتشكل في مجموعها سياجًا فكريًا متينًا يهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وتفنيد الأفكار المتطرفة.

ولفت إلى أن هذا العطاء الدعوي المستمر ينساب في جسد المحافظة ليؤكد على دور المسجد كمركز إشعاع حضاري، حيث تتلاقى الجهود الدعوية لترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة وتصحيح ما علق بالأذهان من مفاهيم مغلوطة، بأسلوب علمي رصين يجمع بين الحجة والبرهان وسماحة العرض، مما يسهم بشكل مباشر في تحصين الوعي المجتمعي وتعميق روح المواطنة والانتماء، وهو ما يجسد الرؤية الثاقبة في إدارة شؤون الدعوة التي تجعل من استدامة هذه اللقاءات العلمية وتواصلها في كافة المراكز والقرى أولوية قصوى، لضمان وصول رسالة الإسلام السمحة إلى كل فرد، بعيدًا عن الغلو أو التفريط، وليظل علماء الأوقاف هم حراس الفكر وحماة العقيدة في معركة بناء الوعي التي تخوضها الدولة المصرية بكل قوة واقتدار.

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، على أن هذه الندوات ليست مجرد لقاءات عابرة، بل هي حائط صد ضد الأفكار الهدامة، مشددًا على ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يواكب قضايا العصر دون المساس بالثوابت، موجهًا الأئمة بضرورة التلاحم المباشر مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم بمرونة وتراحم، لضمان استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

ولفت صالح، إلي أن الندوات العلمية شددت على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وأهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة الدينية، والتمسك بالقيم الأخلاقية الرفيعة، وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر، مع الاستمرار في طلب العلم من مصادره الموثوقة، والعمل الدؤوب على رفعة الوطن واستقراره.

