إنشاء محال تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز "حسن حلمي" في الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بطرح وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية؛ للمساهمة في دعم أنشطتهم وتمكينهم اقتصاديًا، والبدء في إنشاء محال تجارية بسور مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الجنوبي وتخصيصها لصالح لذوي الاحتياجات الخاصة.



جاء ذلك خلال تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة،.يرافقهما علي نجاح رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث تابع عمل العيادات الطبية والتأهيلية وأعمال تطوير منطقة الملاعب الرياضية وأنشطة الورش الفنية، وكافة أنشطة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

استصلاح ٥ آلاف فدان وزراعتهم بالنخيل بالوادي الجديد

يذكر أن زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الأخيرة إلى محافظة الوادي الجديد، شهدت الاتفاق بين الوزارة والمحافظة على استصلاح ٥ آلاف فدان وزراعتهم بالنخيل، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وصندوق دعم الصناعات الريفية لبدء تنفيذ المشروع بداية العام المقبل 2026.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وأطلعها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على مكونات المجمع، الذي يضم ديوان المحافظة، مبنى المديريات، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعددة، ومبنى إداري لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.

وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها لقاء مع محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة في عدد من مجالات التعاون المشترك.

