إطلاق الحقيبة الأولى للبرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي الابتدائية بالوادي الجديد

شهد سمير طاهر مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات أولى حلقات البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية، الذي يجرى تنظيمه بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وإدارة التعليم الابتدائي.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن البرنامج يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، وبالتعاون مع شركاء برنامج التعلّم من أجل الغد، والذي يُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بالأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية، وبناء معلم واعٍ قادر، ودعم احتياجات الطلاب، وتحقيق الإصلاح المتمركز حول الطالب.

وأطلق قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الحقبة الأولى من البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية بتعليم الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، هذا وتستمر الحقبة الأولى من الأحد 18 وحتى الثلاثاء 20 يناير الجاري.

برنامج إثرائى علاجى لتنمية مهارات العربية لدى تلاميذ الابتدائية

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له اليوم الأحد، عن تنظيم برنامج تدريبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي وذلك لإثراء مهارات اللغة العربية بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى ومع توجيه عام اللغة العربية.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن خطة العمل بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 22 يناير، وتتضمن العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من أهمها:

تنمية مهارات القراءة والكتابة والفهم المسموع ومكونات الوعى الصوتى؛ لخلق جيل متمكن من القراءة والكتابة قادر على الإبداع محب لوطنه ودينه متحدثا بطلاقة.

وقالت سهام حسين رضوان موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد، "يهدف برنامج إثراء اللغة العربية إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية من خلال التركيز على الطالب في المقام الأول، وتلبية احتياجاته وتنمية مهاراته في مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وما بعده عبر تمكين كل طالب من الحصول على التعليم عالي الجودة، وترسيخ الثقافة والهوية المصرية واللغة العربية في المجتمع التعليمي".

وأضافت:" نحرص على ضمان تطبيق نهج متوازن يتماشى مع تلبية المتطلبات والمناهج التعليمية، ومن ضمنها توفير فرص متكافئة وفاعلة لتعلم اللغة العربية والتربية الإسلامية".

