أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوات توعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

نظّمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، ندوات تثقيفية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والهادفة إلى تصحيح السلوكيات والمفاهيم السلبية وتعزيز القيم الإيجابية، تحت عناية ورعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

أخلاقيات المهن في الإسلام

نظمت أوقاف الوادي الجديد، ندوة دينية توعوية تثقيفية موسعة بعنوان "أخلاقيات المهن في الإسلام"، وذلك في إطار التعاون المثمر والمشترك بين مديرية أوقاف الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك".

وأكد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن الندوة شهدت حضورًا متميزًا لفضيلة الشيخ أمجد أحمد عفان، المفتش بإدارة أوقاف غرب الموهوب، الذي قدم طرحًا فكريًا متكاملًا دمج فيه بين التأصيل الشرعي والواقع التطبيقي، مؤكدًا أن الإسلام لا يفصل بين عبادة المحراب وإتقان المهن في الميادين، بل يجعل من العمل عبادة وقربة إلى الله تعالى، وأوضح الشيخ عفان خلال حديثه أن الأمانة المهنية هي جوهر الإيمان، مستشهدًا بضرورة استشعار الرقابة الإلهية في كل تفاصيل الوظيفة، مما يحول السلوك اليومي للموظف والعامل إلى رسالة سامية تعزز من بناء الدولة وتصون مقدراتها، مشددًا على أن "الخلق الحسن" واللين في التعامل مع الجمهور هما واجهة المسلم الحق في ميدان عمله.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين طرحوا مجموعة من التساؤلات الحيوية؛ حيث دارت أبرز الاستفسارات حول كيفية الموازنة بين ضغوط العمل والالتزام بالخلق القويم، وتساءل البعض عن حكم التكاسل في أداء المهام الوظيفية، فأجاب الشيخ موضحًا أن الوقت في العمل "أمانة" لا يجوز التفريط فيها، وأن أي تقصير هو إخلال بالعقد الشرعي والقانوني، كما طرح المشاركون تساؤلًا حول كيفية التعامل مع البيئات المهنية الصعبة، حيث أكد الشيخ على أن الصبر والإخلاص هما مفتاح التغيير الإيجابي، وأن الموظف الملتزم يفرض احترامه وقيمه على الجميع بالاقتداء والعمل لا بمجرد القول.

و أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية الأوقاف، في ختام الفعالية، على أن هذه اللقاءات هي حجر الزاوية في بناء الوعي الرشيد وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، مشددًا على أن مديرية الأوقاف بمساجدها وعلمائها ستظل دائمًا المنبر الذي يبث قيم الانتماء والعمل الجاد، ومؤكدًا أن الانضباط المهني هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المنشودة، داعيًا الجميع إلى ضرورة التمسك بهدي النبي ﷺ في الإتقان والإخلاص لرفع شأن الوطن والمواطن.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الالتزام بأخلاقيات المهنة يمثل صمام أمان للمجتمع، وضرورة محاربة الفساد الإداري والتقاعس بكافة صوره، وترسيخ ثقافة أن الكسب الحلال يبدأ من الانضباط والصدق في أداء الواجبات الوظيفية على أكمل وجه.

الوعي الديني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية

وفي ذات السياق وفي إطار التعاون المثمر والبناء والمشترك بين مديرية أوقاف الوادي الجديد ومجمع إعلام بالداخلة، وتحت الرعاية الكريمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف ومتابعة دقيقة من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، شهد مركز الداخلة ندوة دينية توعوية موسعة بعنوان "الوعي الديني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقد شرّف الندوة بالحضور والمحاضرة فضيلة الشيخ أحمد مختار حسني، مدير إدارة أوقاف غرب الموهوب، الذي استهل حديثه بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية الغراء قد سبقت كل النظم في إرساء دعائم الطب الوقائي، حيث أوضح أن حفظ النفس يعد من الضرورات الخمس التي أجمعت عليها الملل، مشيرًا إلى أن الوعي الصحي ليس مجرد ثقافة عامة بل هو واجب ديني وأمانة يسأل عنها الإنسان أمام الله عز وجل. واسترسل فضيلته في شرح القواعد الفقهية الكبرى مثل "لا ضرر ولا ضرار"، وكيف أن الامتثال للإرشادات الطبية والإجراءات الوقائية يمثل جوهر التوكل على الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بالسيرة النبوية المشرفة التي حثت على التداوي والنظافة والاحتراز من الأوبئة، معتبرًا أن الصحة البدنية هي الركيزة الأساسية التي تمكن المسلم من أداء عباداته وعمارة الأرض وتحقيق التنمية المنشودة.

وقد أثار هذا الطرح العميق تفاعلًا واسعًا من الحاضرين الذين أثروا الندوة بمناقشاتهم واستفساراتهم حول كيفية الموازنة بين القضاء والقدر وبين الأخذ بسبل الوقاية الطبية، حيث أجاب الشيخ بإجابات شافية أوضح خلالها أن قدر الله يدفع بقدر الله، وأن طاعة أهل الاختصاص في الطب هي من طاعة الله ورسوله في إطار "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وأمام هذا التدفق المعرفي والروح الإيجابية، تعالت مطالبات المشاركين بضرورة تكثيف هذه اللقاءات الهادفة واستمرارها بصفة دورية لما لها من أثر ملموس في تحصين المجتمع وتنوير العقول، موجهين خالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف المصرية على دعمها المتواصل لهذه اللقاءات الجماهيرية، وللمديرية بالوادي الجديد على اختيار الموضوعات الحيوية والتنظيم اللائق الذي يجسد دور المسجد والمؤسسة الدينية في خدمة قضايا المجتمع.

وفي ختام الندوة، جرى التأكيد على أن الوعي الديني الصحيح هو الحصن المنيع ضد الشائعات الطبية المضللة، وأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بمواطن يتمتع بصحة جيدة ووعي مستنير.

ومن جانبه، أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في الوصول بالرسالة الدعوية إلى كل المواطنين، مشددًا على أن مديرية أوقاف الوادي الجديد ستظل دائمًا في طليعة المؤسسات التي تتبنى الفكر التنموي والوقائي، معتبرًا أن رعاية عقول وأبدان المواطنين هي المهمة الأسمى لرجال الأوقاف في المرحلة الراهنة.

