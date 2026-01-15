أوقاف الوادي الجديد تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

18 حجم الخط

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، احتفالًا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بحضور الشيخ رمضان يوسف مدير أوقاف المحافظة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وعلي نجاح رئيس مركز ومدينة الخارجة والقيادات الدينية بالمحافظة، وذلك بمسجد ناصر بمدينة الخارجة.

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في مضامينها دروسًا عظيمة في الإخلاص، وحكمة القيادة، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المقاصد السامية وبناء الأوطان، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصر ورئيسها وشعبها وجيشها بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

ليلة الإسراء والمعراج تكريم إلهي

ومن جانبه قال الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، إن رحلة الإسراء والمعراج تمثل الإعلان الإلهي عن عظمة النبي الخاتم (صلى الله عليه وسلم)، وهي التتويج الرباني الذي جعل من شخصه الشريف محورا للمكارم، حين سار في ركاب العزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليجد موكب الأنبياء والرسل في انتظاره، ليؤمهم في صلاة شهدت عليها أركان التاريخ، فكان إماما للمرسلين وسيدا للعالمين، وعرج به في مدارج النور، ففتحت له أبواب السماوات ترحيبا وإجلالا، حتى جاوز حدود الخيال البشري، وارتقى فوق سدرة المنتهى.

حيث تجلى له من أنوار القدس ما لم يشهده أحد من قبله، وسمع صريف الأقلام وهي تخط مقادير الأكوان في حضرة رب العالمين، ليكون هذا الرقي المحمدي فخرا لكل من انتسب إلى دينه، وعزا يطاول هامات السحاب، إذ صار نبينا هو الإنسان الذي وطئ بقدسية خطاه بساط القرب، وشاهد بعينيه ملكوت السماوات.

وعاد بمنهج يربط الأمة بأسرار السماء، ويمنحها الرفعة في الأرض، في مشهد مهيب يجسد أسمى مراتب الاصطفاء، ويتوج ذلك كله بمحض المشاهدة والمكاشفة لسر القدرة الإلهية التي انحنت أمام جلالها كافة الصور والرسوم، قال سبحانه وتعالى: ﴿لنريه من آياتنا﴾.

إمامة النبي للأنبياء ورحلة المعراج

وأشار الشيخ محمد عبد الظاهر مدير إدارة أوقاف الخارجة، في كلمته إلى قول الله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله»، مبينًا أن نسبة العبودية إلى النبي في الآية الكريمة تمثل أعظم مراتب التشريف.

وأضاف أن النبي محمد صلى إمامًا بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، في مشهد إيماني عظيم، وأشار إلى ما ورد في القرآن الكريم: «والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى»، مؤكدًا أن هذه الليلة تمثل ذروة الإعجاز الإلهي ومكانة النبي محمد عند ربه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.